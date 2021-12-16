Адміністрація Байдена розсекретила частину документів про вбивство Кеннеді

Це здійснено на виконання розпорядження президента Джо Байдена керівникам виконавчих органів уряду США.

Адміністрація американського очільника ДЖО Байдена оприлюднила частину раніше засекречених документів, пов’язаних із розслідуванням убивства 35 президента США Джона Кеннеді в 1963 році.

Документи з'явилися у відкритому доступі на сайті Національних архівів США, - пише Укрінформ.

Управління Національних архівів і документації продовжує обробляти раніше засекречені записи, пов’язані з убивством Джона Кеннеді, і частина з них публікується саме зараз.

Це відбувається на виконання розпорядження президента Джо Байдена керівникам виконавчих органів уряду США, що вимагає публікацію документів, які можна оприлюднити, до 15 грудня 2021 року.

За попередніми оцінками, нинішня публікація документів, які частково відредаговані (затушовані), ймовірно, не містить інформації, що могла б істотно змінити розуміння обставин, пов’язаних зі смертю 35 президента США. Але не виключається, що це викличе чергову хвилю дебатів навколо подій майже 60-річної давнини.

Раніше ми писали про те, що конспірологи два дні чекали на “воскресіння” батька та сина Кеннеді, сподіваючись на "друге пришестя" Трампа.

Раніше колишній голова ЦРУ США Джеймс Вулсі заявив, що до вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року причетні радянські спецслужби. Він звинувачує першого секретаря ЦК КПСС Микиту Хрущова в організації замаху на вбивство.

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