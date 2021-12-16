Астрологічний прогноз на 16 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли енергія, що живить організм у попередні дванадцять днів, оновлюється та замінюється на нову. У цей час можливе повернення колишніх ситуацій, які якимось невідомим чином дають відповідь на запитання сьогодення. Плідний період для творчості – до того ж це стосується й тих професій, які, на перший погляд, далекі від нього: креатив допоможе навіть у суто технічній сфері.

Символ дня: змія, яка ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Число дня: 4.

Колір: індиго, ультрамарин.

Камені дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому, щоб не зіпсувати собі свята, що настають, потрібно одразу ж вжити заходів: звернутися до лікаря і неухильно дотримуватися всіх його приписів.

Афоризм дня: "Нове – добре забуте старе".

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, швидше за все, виявиться нещасливим і, що важливо, недовговічним, тому його реєстрацію краще перенести на другий день. У взаєминах із друзями краще не повертатися до давно забутих сварок – великий ризик вивести конфлікт на новий рівень.

Містика дня: рекомендується опрацьовувати карму, згадуючи свої помилки та вживаючи заходів щодо їх виправлення.

Табу дня: не можна подорожувати та здійснювати великі фінансові угоди.

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