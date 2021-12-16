Народні прикмети, обряди і звичаї 16 грудня

Грім узимку — на сильні вітри і сніг.
16 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Софонiї, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Йоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонiйського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрiйського.
16 грудня: українські народні прикмети
- Яскраві зорі взимку — на мороз.
- Миготять зірки в небі — на сніг.
- Грім узимку — на сильні вітри і сніг.
- Поверх криги виступає вода — незабаром буде дощ або потепління.
- Хмари йдуть проти вітру — на сніг.
16 грудня: церковне свято
Софонія — один з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Софонії, дев'яту серед книг "малих пророків".
Приблизно через сто років після смерті Ісаї в історії вибраного народу починається вирішальний період. Царства Ізраїлю вже не існувало. Царство Юдеї було обмежено клаптиком землі навколо Єрусалима і нагадувало хіба що тінь суверенної держави. Юдеї все відкритіше почали почитати богів переможної Ассирії, а водночас у незрозумілий спосіб плекають надію, що Ягве вірний Завіту не допустить остаточної руїни. За таких обставин у час панування царя Йосії виконував пророчу місію Софонія. Своєю діяльністю він певним чином приготував велику релігійну реформу царя Йосії. Коли вона розпочалася пророка правдоподібно вже не було в живих.
Головною темою Книги пророка Софонії є «День Господній» та пророцтво Судного дня, що досягне всіх, у тому числі й вибраний народ. Але все ж Ізраїль, очищений від своїх провин, стане осередком порятунку світу. Деякі промови додані пізніше, особливо ті, у яких міститься натяк на вавилонську неволю, що, як відомо, вже настала після смерті Софонії.
16 грудня: народні традиції
Наші предки цей день намагалися проводити в мовчанні. Ніхто не кричав і не співав. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу.
16 грудня: що варто робити
Віряни вирушали до храму, де мовчки стояли перед іконою. Молитва допомагала зцілити навіть важкохворих людей.
16 грудня: що категорично заборонено
- Не можна багато говорити та писати.
- Не можна лінуватися та всіляко уникати роботи.
- Не можна думати лише про матеріальні блага.
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