Народні прикмети, обряди і звичаї 16 грудня

Грім узимку — на сильні вітри і сніг.

16 грудня віряни та церква вшановують пам'ять пророка Софонiї, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Йоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонiйського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрiйського.

16 грудня: українські народні прикмети

Яскраві зорі взимку — на мороз.

Миготять зірки в небі — на сніг.

Грім узимку — на сильні вітри і сніг.

Поверх криги виступає вода — незабаром буде дощ або потепління.

Хмари йдуть проти вітру — на сніг.

16 грудня: церковне свято

Софонія — один з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Софонії, дев'яту серед книг "малих пророків".

Приблизно через сто років після смерті Ісаї в історії вибраного народу починається вирішальний період. Царства Ізраїлю вже не існувало. Царство Юдеї було обмежено клаптиком землі навколо Єрусалима і нагадувало хіба що тінь суверенної держави. Юдеї все відкритіше почали почитати богів переможної Ассирії, а водночас у незрозумілий спосіб плекають надію, що Ягве вірний Завіту не допустить остаточної руїни. За таких обставин у час панування царя Йосії виконував пророчу місію Софонія. Своєю діяльністю він певним чином приготував велику релігійну реформу царя Йосії. Коли вона розпочалася пророка правдоподібно вже не було в живих.

Головною темою Книги пророка Софонії є «День Господній» та пророцтво Судного дня, що досягне всіх, у тому числі й вибраний народ. Але все ж Ізраїль, очищений від своїх провин, стане осередком порятунку світу. Деякі промови додані пізніше, особливо ті, у яких міститься натяк на вавилонську неволю, що, як відомо, вже настала після смерті Софонії.

16 грудня: народні традиції

Наші предки цей день намагалися проводити в мовчанні. Ніхто не кричав і не співав. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу.

16 грудня: що варто робити

Віряни вирушали до храму, де мовчки стояли перед іконою. Молитва допомагала зцілити навіть важкохворих людей.

16 грудня: що категорично заборонено

Не можна багато говорити та писати.

Не можна лінуватися та всіляко уникати роботи.

Не можна думати лише про матеріальні блага.

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