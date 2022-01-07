Народные приметы, обряды и обычаи 7 января 2022 года

На Рождество идет снег – будет урожай озимых.

7 января церковь и верующие празднуют Рождество Христово, чтят память преподобномученика Ионы и с ним 50 монахов и мирян, новосвященномученика пресвятого Леонида Серебренникова и Марии Кияновской.

7 января: церковный праздник

Рождество Христово, Рождество Господне – в христианстве день рождения Иисуса Христа от Девы Марии в Вифлееме. Упоминается в Новом Завете. Одно из самых больших торжеств, которое отмечается христианскими церквями (католической, православной и протестантской), а также рядом государств и организаций мира. Исторически вероятная дата рождения Христа пока неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Христос, что дает основание отдельным христианским течениям отказываться от празднования Рождества. На Рождество люди идут на праздничное богослужение в церковь. Обычно литургия начинается ночью.

7 января: народные традиции

Как утверждает христианское учение, дева Мария родила сына и исполнила его в яслях. От этого и красный угол, в котором держат кубок с кутьей и узваром, в народе еще называют "яслями". Собственно, как пишет известный украинский этнограф Василий Скуратовский, кутья с узваром является своеобразным признаком смерти Христа, поэтому на поминках обязательно готовят это блюдо, и его еще называют "четвертой страшной кутью".

С началом Рождества уже можно было употреблять скоромное. К этому празднику в каждом хозяйстве кололи свиней, чтобы приготовить разнообразных мясных блюд. Ведь было за правило приходить друг к другу в гости.

7 января: что не стоит делать

Правда, до обеда старались не посещать соседей. Особенно это касалось женщин. Если женщина или девушка первой заходила в дом, то непременно якобы "приносило беду", а потому, заметив нежелательных гостей, запирали двери; когда же дом до обеда посещал парень или муж, то его пытались угостить.

7 января: что следует делать

После полудня пожилые люди собирались в группы, а молодежь начинала колядовать. На Подолье делали это только на второй день праздников.

Рождественские коляднические колективы снаряжали преимущественно парни. Они заранее выбирали ватагу, то есть руководителя, михоношу, "козу "и других персонажей. "Козу" одевали в вывернутый шерстью наружу кожух, пристраивали соломенные рога, хвост и колокольчик на шею; в других регионах были свои отличия, в частности сопровождали ватага цыган, врач, еврей, смерть с косой и т.д.

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Однако обязательным атрибутом должна быть движущаяся звезда, которую постоянно носил ватага. Если в доме была девушка, то она одаривала каждого колядника яблоками и орехами. В некоторых местностях Украины, кроме мальчишеских, были и девичьи шайки. Считаюсь что чем больше колядников посетит дом, тем щедрее будет для семьи год. Поздравителей пытались соответственно одарить. Полученные продукты и деньги молодежь отдавала на большие вечерницы, которые производили 8 января. Это были чисто молодежные развлечения.

7 января: народные приметы

Если солнечный день – урожай хлеба.

На Рождество идет снег – будет урожай озимых.

Зеленое Рождество — белая Пасха.

Если на Рождество будет много сосулек сверх крыши, то уродит яровая, особенно ячмень.

На деревьях обильный иней – будет урожай озимых.

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