Астрологический прогноз на 7 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит ждать событий, которые могут коренным образом переломить жизнь, и самим пытаться что-либо сделать для этого: нынешний день больше подходит для пассивного времяпрепровождения. Не стоит бороться со сложившейся ситуацией – лучше покориться ей и плыть по течению, заранее соглашаясь со всем, что может случиться.

Символ дня: журавль.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: васильковый, сапфировый. ,

Камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: болезни этого времени проходят быстро, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания, особенно если они касаются верхних дыхательных путей и прежде всего бронхов – они очень уязвимы сегодня.

Афоризм дня: "Досуг без духовных занятий – гибель для человека" (Артур Шопенгауэр).

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: день максимально благоприятен для бракосочетания.

Мистика дня: можно делать привороты, но только в том случае, если оба человека любят – насилие над чужой личностью недопустимо.

Табу дня: никому нельзя давать деньги в долг.

Читайте также: