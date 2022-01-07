Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 7 января

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 7 января

Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит ждать событий, которые могут коренным образом переломить жизнь, и самим пытаться что-либо сделать для этого: нынешний день больше подходит для пассивного времяпрепровождения. Не стоит бороться со сложившейся ситуацией – лучше покориться ей и плыть по течению, заранее соглашаясь со всем, что может случиться. 

Символ дня: журавль. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 6. 

Цвет дня: васильковый, сапфировый.     ,

Камни дня: бирюза, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезни этого времени проходят быстро, но это не значит, что на них не стоит обращать внимания, особенно если они касаются верхних дыхательных путей и прежде всего бронхов – они очень уязвимы сегодня. 

Афоризм дня: "Досуг без духовных занятий – гибель для человека" (Артур Шопенгауэр). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Брак и отношения дня: день максимально благоприятен для бракосочетания. 

Мистика дня: можно делать привороты, но только в том случае, если оба человека любят – насилие над чужой личностью недопустимо. 

Табу дня: никому нельзя давать деньги в долг. 

Читайте также: 

Следующая публикация