Астрологічний прогноз на 7 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто чекати на події, які можуть докорінно переламати життя, і самим намагатися щось зробити для цього: сьогоднішній день більше підходить для пасивного проведення часу. Не варто боротися з ситуацією, що склалася, — краще підкоритися їй і плисти за течією, заздалегідь погоджуючись з усім, що може статися.

Символ дня: журавель.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 6.

Колір дня: волошковий, сапфіровий.

Камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби цього часу минають швидко, але це не означає, що на них не варто звертати уваги, особливо якщо вони стосуються верхніх дихальних шляхів і насамперед бронхів – вони дуже вразливі сьогодні.

Афоризм дня: "Дозвілля без духовних занять — загибель для людини" (Артур Шопенгауер).

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб та взаємини дня: день максимально сприятливий для одруження.

Містика дня: можна робити привороти, але тільки в тому випадку, якщо обидві люди люблять – насильство над чужою особистістю неприпустимо.

Табу дня: нікому не можна давати гроші у борг.

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