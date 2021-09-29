Не коллективный иммунитет: врач рассказала о "будущем" коронавируса

Врач говорит, что сегодня нет специфического лечения и ни одна вакцинация полностью не защищает от заболевания.

На втором году пандемии COVID-19 все еще остается недостаточно изученным. Достичь коллективного иммунитета будет трудно, поскольку вирус постоянно мутирует, а самым эффективным способом предотвратить тяжелое течение коронавируса остается вакцинация.

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Об этом "Укринформу" рассказала врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф. Гербачевского Ольга Сахневич.

"Мы дождемся, когда коронавирус — просто вследствие эволюции и мутаций — перейдет в обычную респираторную инфекцию. За счет иммунной прослойки и благодаря тому, что люди будут иметь защиту от коронавирусной инфекции, будет легкое течение заболевания без тяжелых госпитализаций и летальности. Тогда коронавируса ничего не останется, кроме того как перейти в респираторную форму, как РС-вирус, риновирусы, аденовирус", — отметила Ольга Сахневич.

Она добавила, что в прогноз, что пандемия закончится в следующем году не очень верит.

"Как врач и специалист по инфекционным болезням, я бы так не утверждала. Мало того, что мы недостаточно изучили коронавирус, то еще и сегодня нет специфического лечения и ни одна вакцинация полностью не защищает от заболевания. Все говорили, что пандемия закончится в 2021 году, пока не возник "Дельта" - штам в декабре 2020 году в Индии. Сейчас еще штаммы "Лямбда" и "Мю", которые обнаружили в Восточной Африке, Европе, Южной Америке", — рассказывается врач.

Напомним, что инфицированный штаммом "Дельта" может во время общения заразить коронавируса от 9 до 11 человек. Тогда, как больные другими штаммами ранее могли инфицировать одновременно только до 2 человек ..

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