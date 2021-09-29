 Не колективний імунітет: лікарка розповіла про "майбутнє " коронавірусу

Лікарка говорить, що сьогодні немає специфічного лікування і жодна вакцинація повністю не захищає від захворювання.

На другому році пандемії COVID-19 все ще залишається недостатньо вивченим. Досягти колективного імунітету буде важко, оскільки вірус постійно мутує, а найефективнішим способом запобігти важкому перебігу коронавірусу залишається вакцинація.

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Про це "Укрїнформу" розповіла лікарка-інфекціоністка консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського Ольга Сахневич.

"Ми дочекаємося, коли коронавірус – просто внаслідок еволюції та мутацій – перейде у звичайну респіраторну інфекцію. За рахунок імунного прошарку і завдяки тому, що люди матимуть захист від коронавірусної інфекції, буде легкий перебіг захворювання без важких госпіталізацій і летальності. Тоді коронавірусу нічого не залишиться, окрім того як перейти в респіраторну форму, як РС-вірус, риновірус, аденовірус", - зазначила Ольга Сахневич.

Вона додала, що в прогноз, що пандемія закінчиться наступного року не дуже вірить.

"Як лікар і фахівець з інфекційних хвороб, я б так не стверджувала. Мало того, що ми недостатньо вивчили коронавірус, то ще й сьогодні немає специфічного лікування і жодна вакцинація повністю не захищає від захворювання. Всі казали, що пандемія закінчиться у 2021 році, поки не виник “Дельта”-штам у грудні 2020 року в Індії. Зараз ще є штами “Лямбда” і “Мю”, які виявили у Східній Африці, Європі, Південній Америці", - розповіда лікарка.

Нагадаємо, що інфікований штамом "Дельта" може під час спілкування заразити коронавірусом від 9 до 11 людей. Тоді, як хворі іншими штамами раніше могли інфікувати одночасно лише до 2 людей..

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