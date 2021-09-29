Инфицированый коронавирусом "Дельта" может одновременно заразить 11 человек — врач

Скорость распространения "Дельты" значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма.

Инфицированный штаммом "Дельта" может во время общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Тогда, как больные другими штаммами ранее могли инфицировать одновременно только 2 человек.

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Об этом в интервью "Укринформу" рассказала врач-инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы, координатор управления здравоохранения Житомирской ОГА Ольгой Сахневич.

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", — сказала инфекционист.

Врач отмечает, что это приведет к быстрому росту количества больных COVID-19.

"Кроме того, такая скорость его распространения связана с тем, что движущей силой передачи коронавируса будут как раз дети и подростки. Ежегодно в начале эпидсезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми болеют дети. Они заболели, принесли болезнь в семью, а потом во второй волне у нас болеют взрослые", — подытожила Ольга Сахневич.

Напомним, врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма "Дельта".

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