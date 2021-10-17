Кади из фильма о Бэтмене / скриншот с видео

В Сети появился трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

В Сети появился трейлер "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Планируется, что картина выйдет в прокат весной 2022 года.

Киностудия Warner Brothers опубликовала трейлер новой киноленты о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Кроме Паттинсона, в "Бэтмене" снялись Зои Кравиц (Селина Кайл), Пол Дано (Эдвард Нештон), Колин Фаррелл (Освальд Кобблпот), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе) и Энди Серкис (Альфред).

Кади из фильма о Бэтмене / скриншот с видео

Планируется, что фильм выйдет на широкие экраны 3 марта 2022 года.

Напомним, по сюжету в новой ленте о Бэтмене рассказывается о становлении легендарного супергероя, у которого нет никаких сверхспособностей. Основным врагом Бэтмена станет Загадочный персонаж, которого играет Пол Дано.

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