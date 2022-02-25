"Нет никакого оправдания": Меркель впервые прокомментировала вторжение РФ в Украину

Экс-канцлер выразила солидарность с Украиной.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля, "вопиющим нарушением международного права".

Таким образом, она впервые прокомментировала российскую агрессию, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Меркель выразила свою солидарность с народом Украины "в эти страшные часы и дни".

"Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой поворотный момент в истории Европы после завершения Холодной войны. Этому вопиющему нарушению международного права нет никакого оправдания, я осуждаю его самым решительным образом", — подчеркнула экс-канцлер.

Фото: Associated Press / Associated Press

Она призвала правительство Германии вместе с Европейским союзом, США, G7, НАТО и ООН "быстрее положить конец этой агрессивной войне России и президенту Путину".

Как сообщалось, в своем обращении президент Зеленский призывает ЕС к новым жестким санкциям и назвал их список. В частности, речь идет об аннулировании виз для россиян, отключении от SWIFT, полной изоляции России и т.д.