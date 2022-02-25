Кремль готов к переговорам о нейтральном статусе Украины — Песков

Спикер Путина заявил, что российская делегация готова отправить делегацию в Минск.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина в пятницу, 25 февраля, заявил, что Кремль готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной о ее "нейтральном статусе", имея в виду отказ нашего государства от вступления в НАТО.

Об этом сообщает российское издание "РБК".

По словам Пескова, в переговорах с российской стороны могут участвовать представители Минобороны, МИДа и администрации президента.

Спикер Путина заявил, что такова реакция Кремля на предложение Зеленского, которая якобы прозвучала в его недавнем обращении.

Как известно, на самом деле Зеленский в своем обращении отметил, что Москва готова разговаривать с Украиной о ее нейтральном статусе, и Украина этого разговора не боится.

“Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе”, – заверил украинский президент.

Напомним, пресс-секретарь президента страны-агрессорки Дмитрий Песков ранее заявлял, что "нужно Украину зачистить от нацистов".

Читайте также: