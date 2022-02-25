Для поддержки армии за сутки собрали 300 млн гривен – НБУ

Средства поступали от граждан Украины и от международного сообщества.

На спецсчет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины за сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте).

Денежные средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в том числе из стран ЕС, США, Канады, Британии и т.д.).

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать Украинскую Армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные Силы Украины", – сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

НБУ также призвал другие банки не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет для помощи Вооруженным Силам Украины.

Напомним, что Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Официальные реквизиты специального счета:

UA843000010000000047330992708.

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и от украинского бизнеса и граждан.

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