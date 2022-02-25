Для поддержки армии за сутки собрали 300 млн гривен – НБУ

Средства поступали от граждан Украины и от международного сообщества.
На спецсчет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины за сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте).
Денежные средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в том числе из стран ЕС, США, Канады, Британии и т.д.).
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать Украинскую Армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные Силы Украины", – сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
НБУ также призвал другие банки не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет для помощи Вооруженным Силам Украины.
Напомним, что Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Официальные реквизиты специального счета:
UA843000010000000047330992708.
Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров, так и от украинского бизнеса и граждан.
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Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.