В Хмельницком ввели комендантский час

Он будет действовать с 22:00 до 06:00.
В Хмельницком и области был введен комендантский час.
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
"Ограничения вводятся в соответствии с приказом начальника областной военной администрации Сергея Гамалия. Комендантский час начинает действовать с 25 февраля по всей территории Хмельницкой области к отдельному приказу", — говорится в сообщении.
Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00.
На протяжении этого времени:
- запрещено выходить на улицы города
- по максимуму выключаем свет (свет, а не электроприборы)
Напомним, в Украине уже ввели комендантский час 15 областей и город Киев. Он будет действовать с 22:00 до 6:00. В Киеве и области – до 7:00.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.