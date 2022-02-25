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В Хмельницком ввели комендантский час

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Он будет действовать с 22:00 до 06:00.

В Хмельницком и области был введен комендантский час.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Ограничения вводятся в соответствии с приказом начальника областной военной администрации Сергея Гамалия. Комендантский час начинает действовать с 25 февраля по всей территории Хмельницкой области к отдельному приказу", — говорится в сообщении.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00.

На протяжении этого времени:

  • запрещено выходить на улицы города
  • по максимуму выключаем свет (свет, а не электроприборы)

Напомним, в Украине уже ввели комендантский час 15 областей и город Киев. Он будет действовать с 22:00 до 6:00. В Киеве и области – до 7:00.

Отметим:

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