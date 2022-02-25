В Хмельницком ввели комендантский час

Он будет действовать с 22:00 до 06:00.

В Хмельницком и области был введен комендантский час.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Ограничения вводятся в соответствии с приказом начальника областной военной администрации Сергея Гамалия. Комендантский час начинает действовать с 25 февраля по всей территории Хмельницкой области к отдельному приказу", — говорится в сообщении.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00.

На протяжении этого времени:

запрещено выходить на улицы города

по максимуму выключаем свет (свет, а не электроприборы)

Напомним, в Украине уже ввели комендантский час 15 областей и город Киев. Он будет действовать с 22:00 до 6:00. В Киеве и области – до 7:00.