У Хмельницькому ввели комендантську годину

Вона діятиме від 22:00 до 06:00.

У Хмельницькому та області ввели комендантську годину.

Про це інформує пресслужба обласної державної адміністрації.

"Обмеження вводяться відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Комендантська година починає діяти від 25 лютого по всій території Хмельницької області до окремого наказу", - йдеться у повідомленні.

Комендантська година діятиме від 22.00 до 6.00.

Потягом цього часу:

заборонено виходити на вулиці міста

по максимуму вимикаємо світло (світло, а не електроприлади)

Нагадаємо, в Україні вже запровадили комендантську годину 15 областей та саме місто Київ. Вона діятиме від 22:00 до 6:00. У Києві та області — до 7:00.