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Швеція надає Україні військову, гуманітарну та технічну допомогу - Зеленський

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Швеція надає Україні військову, гуманітарну та технічну допомогу - Зеленський

Офіс Президента України

Швеція готова допомагати Україні.

Швеція надасть Україні військову, гуманітарну та технічну допомогу. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Швеція надає Україні військову, технічну та гуманітарну допомогу. Вдячний за її ефективну підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом", - написав президент. 

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