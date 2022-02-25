Для підтримки армії за добу зібрали 300 млн гривень - НБУ

Кошти надходили від громадян України та від міжнародної спільноти.

На спецрахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України за одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті).

Кошти на нього надходили як від бізнесу та громадян України, так і від міжнародної спільноти (зокрема з країн ЄС, США, Канади, Британії тощо).

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати Українську Армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні Сили України", – сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

НБУ також закликав інші банки не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок для допомоги Збройним Силам України.

Нагадаємо, Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії у зв’язку з уведенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Офіційні реквізити спеціального рахунку:

UA843000010000000047330992708.

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів, так і від українського бізнесу та громадян.

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