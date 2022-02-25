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Ракета влучила в судно під прапором Панами в Одеській області

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Ракета влучила в судно під прапором Панами в Одеській області

Фото з відкритих джерел

Судно загорілось.

У морпорту "Південний" в Одеській області ракета влучила в судно NAMURA QUEEN, що здійснює морехідну діяльність під прапором Панами.

Про це повідомили в Мінінфраструктури України.

"За інформацією Посту регулювання руху суден "Південний" та служби капітана порту Південної філії ДП "АМПУ", о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину т/х "NAMURA QUEEN", – йдеться у повідомленні.

Судно під прапором Панами прямувало до порту "Південний" під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир, який вирушив на допомогу. Ситуація контрольована.

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