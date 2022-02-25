Росія підбила бункерувальник під молдовським прапором

Обставини з‘ясовуються.
Російський корабель підбив бункерувальник «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 19 км від порту Південний.
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає, повідомляє міністерство оборони України.
Нагадаємо, НАТО 25 лютого о 16:00 за київським часом проведе віртуальний саміт для обговорення ситуації з безпеки, що склалася після нападу Росії на Україну, та проведе консультації за статтею 4 Вашингтонського договору за запитом великої групи країн на східному фланзі Альянсу.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.