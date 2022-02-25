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Росія підбила бункерувальник під молдовським прапором

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Росія підбила бункерувальник під молдовським прапором

Associated Press

Обставини з‘ясовуються.

Російський корабель підбив бункерувальник «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 19 км від порту Південний. 

Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає, повідомляє міністерство оборони України.

Нагадаємо, НАТО 25 лютого о 16:00 за київським часом проведе віртуальний саміт для обговорення ситуації з безпеки, що склалася після нападу Росії на Україну, та проведе консультації за статтею 4 Вашингтонського договору за запитом великої групи країн на східному фланзі Альянсу.

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