Ракета попала в судно под флагом Панамы в Одесской области

Ракета попала в судно под флагом Панамы в Одесской области

Судно загорелось.

В морпорту "Южный" в Одесской области ракета попала в судно NAMURA QUEEN, осуществляющее мореходную деятельность под флагом Панамы.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

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"По информации Поста регулирования движения судов "Южный" и службы капитана порта Южного филиала ГП "АМПУ", в 12:55 на якорной стоянке №358 произошло попадание ракеты в кормовую часть т/х NAMURA QUEEN", — говорится в сообщении.

Судно под флагом Панамы направлялось в порт "Южный" под загрузку зерна. В настоящее время известно о выведении из строя части оборудования. На судне пожар, вызван пожарный буксир, отправившийся на помощь. Ситуация контролируется.