Кремль готовий до переговорів про нейтральний статус України — Пєсков

Речник Путіна заявив, що російська делегація готова відправити делегацію до Мінська.

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна у п’ятницю, 25 лютого, заявив, що Кремль готовий направити до Мінська російську делегацію для переговорів з Україною про її "нейтральний статус", маючи під цим на увазі відмову нашої держави від вступу до НАТО.

Про це повідомляє російське видання "РБК".

За словами Пєскова, у переговорах з російської сторони можуть брати участь представники Міноборони, МЗС та адміністрації президента.

Речник Путіна заявив, що такою є реакція Кремля на пропозицію Зеленського, яка нібито прозвучала у його недавньому зверненні.

Як відомо, насправді Зеленський у своєму зверненні зазначив, що Москва готова розмовляти із Україною про її нейтральний статус, і Україна цієї розмови не боїться.

“Не боїмося говорити з Росією. Не боїмося говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус”, - запевнив український президент.

Нагадаємо, прессекретар президента країни-агресорки Дмитро Пєсков раніше заявляв, що "потрібно Україну зачистити від нацистів".

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