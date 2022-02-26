По состоянию вечер 26 февраля Николаев остается под контролем Украины. Более того, украинские военные изъяли вооружение с бронетранспортера противника.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По его словам, бойцы нашли российский БТР с вооружением, пытались его увезти, но тот не заводился. В конце концов решили снять с него пулемет с боеприпасами.

"Николаев наш! Слава Украине!" – добавил Ким.