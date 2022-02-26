Станом на вечір 26 лютого Миколаїв залишається під контролем України. Більше того, українські військові забрали озброєння з бронетранспортера противника.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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За його словами, бійці знайшли російський БТР з озброєнням, намагалися його забрати, але той не заводився. Зрештою, вирішили зняти з нього кулемет з боєприпасами.

"Миколаїв наш! Слава Україні!", – додав Кім.