NOVUS: "Помогать детям стало еще проще"

Почти два месяца назад сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером проекта "Большое маленькое сердце" благотворительного фонда "Твоя опора".

К акции помощи активно приобщают посетителей магазинов — на кассах всех супермаркетов клиентам предлагают приобрести наклейку или магнит с изображением сердца. Собранные от продажи средства будут потрачены на спасение детских жизней: кардиохирургические операции и лечение детей с врожденными пороками сердца в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова", — делятся в Новус.

Приобщиться можно, не посещая супермаркет:

"Мы совершенствуем процесс сбора средств и делаем его максимально удобным для клиентов. Теперь, кроме уже знакомой нашим посетителям опции помощи — приобретение наклейки или магнита на кассе, добавилась еще одна — перечисление бонусов от покупок в Новус с карты лояльности или собственных средств с банковской карты с помощью Viber-бота. Это довольно простой способ и не требует личного присутствия в магазине", — делятся в Новус.

Как стать частью проекта с помощью Viber-бота:

Открываем NOVUS ассистент в Вайбер

Нажимаем кнопку "Главное меню"

Выбираем иконку "Благотворительность" с изображением сердца и нажимаем ее

Далее можно выбрать: перечислить бонусы, которые вы получили от покупок в NOVUS, или собственные средства с банковской карты

Вы получите сообщение об успешной операции с виртуальной наклейкой с изображением сердца

"Чтобы оценить масштаб вложений, мы довольно часто прибегаем к сравнениям. Поэтому, 10 гривен, которые вы перечислите на благотворительность, это — одна поездка в общественном транспорте и даже не половина стоимости стаканчика кофе, который почти каждый из нас ежедневно покупает. И наша новая опция с Вайбером делает процесс реализации доброго дела понятным и легким. Лично я протестировала функцию во время просмотра фильма, это заняло меньше минуты времени", — добавляет PR-менеджер сети Кристина Ивченко.

Присоединяйтесь к флешмобу вместе с NOVUS!

Рассказать о собственном опыте участия в благотворительном проекте можно и своим друзьям в соцсетях. Таким образом еще больше людей узнают о важном проекте "Большое маленькое сердце" и смогут стать его частью. NOVUS устанавливает тематические фотозоны с логотипом проекта у касс — одновременно эти фотолокации есть и информационными стендами. После приобретения наклейки на кассе магазина вы сможете наклеить наклейку на специальное зеленое поле внутри стенда, и сделать селфи. Фотографией можно делиться в соцсетях с хэштегом #heartnovus и ссылкой на лендинг, где с проектом можно ознакомиться более подробно www.heart.novus.ua.

Мы сделали небольшое видео, где показали как можно приобщиться к флешмобу:

"Сейчас пилотный стенд установлен в ТЦ Ретровиль (пр. Правды, 47), поэтому посетители торгового центра уже могут опробовать нашу фотозону. Вскоре мы планируем устанавливать подобные стенды-фотозоны и в других магазинах NOVUS", — добавляют в Новус.

Промежуточный отчет о собранных средствах

С помощью неравнодушных клиентов сеть собрала уже более 400 000 гривен почти за два месяца. "Помогать спасать маленькие сердца могут люди, которые сами имеют Большое сердце, и мы благодарны, что наши клиенты именно такие. Благодаря вам маленькие сердца могут получить шанс на большую жизнь", — делятся в NOVUS.

Приобщиться к благотворительности в NOVUS можно до конца января 2022 года.

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