NOVUS: "Допомагати дітям стало ще простіше"

Майже два місяці тому мережа супермаркетів NOVUS стала офіційним партнером проекту "Велике маленьке серце" благодійного фонду "Твоя опора".

До акції допомоги активно долучають відвідувачів магазинів — на касах усіх супермаркетів клієнтам пропонують придбати наліпку чи магніт із зображенням серця. Зібрані від продажу кошти будуть витрачені на порятунок дитячих життів: кардіохірургічні операції та лікування дітей з вродженими вадами серця у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова", - діляться в Новус.

Долучитись можна не відвідуючи супермаркет:

"Ми вдосконалюємо процес збору коштів і робимо його максимально зручним для клієнтів. Відтепер окрім вже знайомої нашим відвідувачам опції допомоги – придбання наліпки чи магніту на касі, додалась ще одна – перерахування бонусів від покупок у Новус з карти лояльності або власних коштів з банківської картки за допомогою Viber-бота. Це доволі простий спосіб і не потребує особистої присутності у магазині", - діляться в Новус.

Як стати частиною проекту за допомогою Viber-бота:

Відкриваємо NOVUS асистент у Вайбер

Натискаємо кнопку "Головне меню"

Обираємо іконку "Благодійність" із зображенням серця та натискаємо її

Далі можна обрати: перерахувати бонуси, які ви отримали від покупок у NOVUS або ж власні кошти з банківської картки

Ви отримаєте повідомлення про успішну операцію з віртуальною наліпкою із зображенням серця

"Аби оцінити розмір внеску ми доволі часто вдаємось до порівнянь. Тож, 10 гривень, які ви перерахуєте на благодійність, це – одна поїздка у громадському транспорті і навіть не половина вартості стаканчику кави, яку майже кожен з нас щодня купує. І наша нова опція з Вайбером робить процес втілення доброї справи зрозумілим та легким. Особисто я випробувала функцію під час перегляду фільму, це зайняло менше хвилини часу.", - додає PR-менеджер мережі Кристина Івченко.

Приєднуйтесь до флешмобу разом з NOVUS!

Розповісти про власний досвід участі у благодійному проекті можна і своїм друзям в соцмережах. Таким чином ще більше людей дізнаються про важливий проект "Велике маленьке серце" і зможуть стати його частиною. NOVUS встановлює тематичні фотозони із логотипом проекту біля кас, водночас ці фото-локації є й інформаційними стендами. Після придбання наліпки на касі магазину, ви зможете наклеїти наліпку на спеціальне зелене поле всередині стенду, і зробити селфі. Фотографією можна ділитись у соцмережах із хештегом #heartnovus і посиланням на лендинг, де з проектом можна ознайомитись більш детально www.heart.novus.ua.

Ми зробили невелике відео, де показали як можна долучитись до флешмобу:

Зараз пілотний стенд встановлений у ТЦ Ретровіль (просп. Правди, 47), тож відвідувачі торгового центру вже можуть випробувати нашу фотозону. Згодом ми плануємо встановлювати подібні стенди-фотозони і в інших магазинах NOVUS", - додають в Новус.

Проміжний звіт щодо зібраних коштів

За допомогою небайдужих клієнтів мережа зібрала вже понад 400 000 гривень майже за два місяці. "Допомагати рятувати маленькі серця можуть люди, які самі мають Велике серце, і ми вдячні, що наші клієнти саме такі. Завдяки вам маленькі серця мають отримати шанс на велике життя", - діляться в NOVUS.

Долучитись до благодійності у NOVUS можна до кінця січня 2022 року .

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