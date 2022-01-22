От Сяна до Дона: День Соборности Украины — история и традиции праздника

От Сяна до Дона: День Соборности Украины — история и традиции праздника

22 января Украина празднует День Соборности, посвященный Акту объединения этого дня Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины — Западно-Украинская Народная Республика (Галичина, Буковина; Венгерская Русь) и Надднепрянская Большая Украины.

Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины.

Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика.

Отныне народ украинский, освобожденный мощным порывом своих собственных сил, имеет возможность объединенными дружескими усилиями всех своих сыновей строить нераздельное, самостоятельное государство Украинская во благо и счастье всего ее трудового народа "(из Акта Соединения 22 января 1919).

Взлелеянная мечта

Во времена феодального раздробления земель Киевской Руси призывы к совместным действиям отдельных князей сопровождали летописный период украинской истории. В народном песенном и эпическом творчестве сакральная Украина всегда представлялась как единое тело от Сяна до Дона.

Восстановление украинского государства — "Украинский Речи Посполитой" — в сонме славянских народов стало политическим кредо Кирилло-Мефодиевских братьев. В манифесте от 10 мая 1848 года Главная Русская Рада, первая украинская политическая организация Галичины, заявила о единстве пятнадцатимиллионного украинского народа и его земель, принудительно разделенных между Российской и Австрийской империями, и поддержала национальные права других порабощенных народов.

Фото: РБК

Во второй половине XIX в. украинская интеллектуальная элита, хорошо понимая всю опасность безгосударственного существования народа и разделения его территории между другими государствами, прилагала огромные усилия для взаимного питания культур приднепровских и галицких украинцев. По инициативе украинцев-надднепрянцев А. Кониского, Д. Пильчикова и финансовой поддержке Е. Милорадович (Скоропадской) в 1873 году во Львове было создано Литературное общество им. Тараса Шевченко. Впоследствии реорганизованное в Научное общество им. Тараса Шевченко, оно в течение нескольких десятилетий выполняло роль национальной академии наук, занималась подготовкой украинской научной элиты, распространяло гуманитарные знания по двум берегам Збруча.

С конца XIX в. соборность становится одним из краеугольных камней идеологических деклараций, программ и манифестов украинских политических партий.

Фото: РБК

Народный Совет, образовавшейся во Львове в 1885 году, в своей новой программе 1892 года. записал: "Мы, русины галицкие, часть народа русско-украинской больше 20-ти миллионного, имея за собой тысячелетнюю историю, народа, который потеряв самостоятельность государственную, боролся веками за свои права государственно-политические, а никогда не отрекался и не отрекается прав самостоятельного народа...". Практически в то же время в Каневе, возле могилы Тараса Шевченко, члены новосозданного тайного Братства Тарасовцев в своем политическом манифесте объявили, "что Украина была, есть и будет всегда отдельной нацией и как каждая нация, она нуждается в национальной воле для своего труда и развития ".

Образ единой нераздельной свободной самостоятельной Украины "от гор Карпатских аж до кавказских", сформированный М. Михновским в 1900 году, стал общепризнанным национальным идеалом, который объединил политические силы Украины начала ХХ в.

Акт Соединения

Провозглашение Центральной Радой Украинской Народной Республики стало центральным событием Украинской революции 1917 — 1921 годов, логическим завершением длительного национально-освободительного движения.

IV Универсал Центральной Рады УНР твердо заявилял о соборной перспективе своей государственной политики. Революция 1918 года в Австро-Венгрии усилила надежды украинцев Надднестровья на получение собственного самоопределения, а факт существования государственности Большой Украины придавал им уверенности в неизбежности объединения нации в едином Украинском Соборном самостоятельном государстве.

18 октября 1918 года во Львове сформировалась Украинская Национальная Рада (УНРада) во главе с Евгением Петрушевичем, которая взяла в свои руки власть в западно-украинских землях, провозгласив, что Восточная Галичина, Северная Буковина и Закарпатье "создают целостную украинскую территорию, конституционно становятся Украинским государством".

Фото: РБК

3 января 1919 года в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) было принято решение об объединении, в котором говорилось: "Украинский Национальный Совет, выполняя право самоопределения Украинского Народа, провозглашает обьединение Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в одну цельную, суверенную Народную Республику".

УНРада сформировала полномочную делегацию в Киев, которая получила задание завершить оформление объединения двух государств. Окончательная процедура оформления соборности состоялась в Киеве 22 января, в первую годовщину провозглашения IV Универсала Центральной Рады. В этот день был подписан и обнародован специальный Универсал Директории УНР, который получил также название Акта Соединения.

На следующий день Акт Соединения был одобрен Конгрессом трудового народа Украины. Акт Соборности придал завершенную форму самостоятельному украинскому государству. Он стал ярким финалом сложного и длительного пути украинцев к консолидации этноса, превращение их в единую политическую нацию, а также объединение территории исконного проживания в рамках единого украинского государства.

Восстановленная цепь

В 1919 году патриотически настроенные граждане Украины взялись за руки и образовали "Живую цепь" как символ единения великого украинского народа в одном нерушимом государстве.

В следующий раз в такую цепочку укранцы обьединились только в 1990 году, когда наши современники повторили этот красноречивый акт рукопожатия между Левобережной и Правобережной Украины, приветствуя новую эпоху в национальной истории как начало украинского возрождения.

Фото: РБК

Идея Соборности стала нашим важным национальным символом. Актуальной она остается и сейчас, когда стоят вопросы деоккупации Донбасса и возвращения Крыма.

Виртуальное единство 2021

В 2021 году акция "Живая цепь", к сожалению, не произойдет в условиях карантина, но есть возможность заявить о своем единстве виртуально.

В этом году между Киевом и Симферополем построят первую в истории "виртуальную цепь Соборности". Он протянется на 1058 километров и пять раз пересечет Днепр, символически соединив Украину.

Во времена, когда испытывается единство нашего народа, украинцы смогут вписать новые страницы в историю Соборности. И хотя живая цепь единства традиционно строится с Востока на Запад, в этом году она должна объединить Украину там, где ее пытаются разделить — между Киевом и Симферополем.

Акция началась 21 января и продлится в течение двух дней. Впервые она сможет собрать всех украинцев, независимо от расстояния и физической возможности присутствия, ведь цепь Соборности будет создана в Интернете.

Фото: РБК

Чтобы стать в цепь, достаточно авторизоваться на сайте " Цепь Соборности ". Оттуда автоматически подтянется аватарка и станет следующей в очереди из тысяч аватарок других участников, которые метр за метром выстрояться на 1058 километров маршрута.

Цепь пять раз символически пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, в Черкассах, Кременчуге, в Днепре и Запорожье.

День Соборности — праздник, символизирующий не только объединение нации, но и день, когда остаются в стороне все споры. Пониманию того, что сила в единстве, нас учит история и напоминает настоящее. В момент, когда у нас есть украинские территории, неподконтрольные украинской власти, День Соборности — еще один повод напомнить, что Крым и Донбас область — это Украина.