Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день революционных перемен во всех сферах жизни: можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха.
Символ дня: табун лошадей.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.
За какую часть тела отвечает: кровь, печень.
Болезни дня: из-за уязвимости печени и крови необходимо отказаться от употребления алкоголя и сильнодействующих лекарств.
Афоризм дня: "Всякое творчество есть по сути своей молитва – оно направлено в ухо Всевышнего" (Иосиф Бродский).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: благоприятное время для заключения брака и встреч со старыми друзьями – одноклассниками и однокурсниками.
Мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей.
Табу дня: нельзя есть тяжелую, жирную и жареную пищи – она может негативно сказаться на работе и состоянии печени.
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