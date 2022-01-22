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Астрологический прогноз на 22 января

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Астрологический прогноз на 22 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день революционных перемен во всех сферах жизни: можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха. 

Символ дня: табун лошадей. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон. 

За какую часть тела отвечает: кровь, печень. 

Болезни дня: из-за уязвимости печени и крови необходимо отказаться от употребления алкоголя и сильнодействующих лекарств. 

Афоризм дня: "Всякое творчество есть по сути своей молитва – оно направлено в ухо Всевышнего" (Иосиф Бродский). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: благоприятное время для заключения брака и встреч со старыми друзьями – одноклассниками и однокурсниками. 

Мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей. 

Табу дня: нельзя есть тяжелую, жирную и жареную пищи – она может негативно сказаться на работе и состоянии печени.

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