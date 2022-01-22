Астрологический прогноз на 22 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день революционных перемен во всех сферах жизни: можно двигаться вперед и вверх, не обращая внимания на препятствия – только так можно добиться успеха.

Символ дня: табун лошадей.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит, циркон.

За какую часть тела отвечает: кровь, печень.

Болезни дня: из-за уязвимости печени и крови необходимо отказаться от употребления алкоголя и сильнодействующих лекарств.

Афоризм дня: "Всякое творчество есть по сути своей молитва – оно направлено в ухо Всевышнего" (Иосиф Бродский).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: благоприятное время для заключения брака и встреч со старыми друзьями – одноклассниками и однокурсниками.

Мистика дня: можно делать отворот от своего порога для плохих людей.

Табу дня: нельзя есть тяжелую, жирную и жареную пищи – она может негативно сказаться на работе и состоянии печени.

Читайте также: