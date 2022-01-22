Астрологічний прогноз на 22 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день революційних змін у всіх сферах життя: можна рухатися вперед і вгору, не звертаючи уваги на перешкоди – тільки так можна досягти успіху.

Символ дня: табун коней.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрін, олександрит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: кров, печінка.

Хвороби дня: через вразливість печінки та крові необхідно відмовитися від вживання алкоголю та сильнодійних ліків.

Афоризм дня: "Будь-яка творчість є по суті своїй молитва — вона спрямована у вухо Всевишнього" (Йосиф Бродський).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: сприятливий час для укладення шлюбу та зустрічей зі старими друзями – однокласниками та однокурсниками.

Містика дня: можна робити відворот від свого порога для поганих людей.

Табу дня: не можна їсти важку, жирну та смажену їжу – вона може негативно позначитися на роботі та стані печінки.

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