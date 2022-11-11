Пищевая сода: способы необычного использования

Пищевая сода используется не только для приготовления вкусной выпечки. Этот продукт также известен под названием бикарбонат натрия и его можно назвать одним из наиболее экологичных способов нейтрализовать и регулировать уровень pH. ТСН.ua предлагает более 50 способов использования дома обычной пищевой соды.

Сода пищевая считается одним из самых популярных продуктов. Ее используют для выпечки вкусных и пышных булочек и других десертов. Но это не единственный вариант использования этого продукта.

Где еще можно использовать пищевую соду и как это лучше делать, чтобы получить эффективный результат: