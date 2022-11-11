Пищевая сода: способы необычного использования

Пищевая сода используется не только для приготовления вкусной выпечки. Этот продукт также известен под названием бикарбонат натрия и его можно назвать одним из наиболее экологичных способов нейтрализовать и регулировать уровень pH. ТСН.ua предлагает более 50 способов использования дома обычной пищевой соды.
Сода пищевая считается одним из самых популярных продуктов. Ее используют для выпечки вкусных и пышных булочек и других десертов. Но это не единственный вариант использования этого продукта.
Где еще можно использовать пищевую соду и как это лучше делать, чтобы получить эффективный результат:
- Зубная паста с содой – просто опустите в пищевую соду свою зубную пасту и почистите зубы как обычно. Это поможет отбелить зубы и освежить дыхание.
- Сода вместо дезодоранта – если вам нужно быстро освежить запах своего тела, но под рукой нет других средств, наберите в ладонь небольшое количество пищевой соды и похлопайте под руками.
- Как жидкость для очищения полости рта — сода прекрасно нейтрализует плохой запах во рту. Просто смешайте в небольшом стакане воды 1 чайную ложку соды и прополощите рот.
- Пищевая сода заменит скраб – она помогает мягко удалить отмершие частицы кожи. Смешайте воду и пищевую соду (в пропорции 1 к 3) и нанесите круговыми движениями на лицо или тело. Затем смойте.
- Для лечения укусов насекомых – из соды и воды нужно сделать пасту и нанести ее на места укусов. Зуд и краснота пройдут гораздо быстрее.
- Пищевая сода как шампунь – к ней нужно добавить немного яблочного уксуса. Такой шампунь отлично очистит кожу головы.
- Для проведения домашних спа-процедур – добавьте в воду в ванной соду и морскую соль и вы увидите, что ваша кожа стала мягкой и гладкой.
- Сода вылечит от опрелостей – если на коже маленького ребенка появились опрелости, возьмите две ложки соды и добавьте в ванночку.
- Сода как антацид – изжогу и расстройства желудка легко вылечить с помощью обычной соды, если смешать половину ложки этого продукта с половиной чашки воды.
- Успокоение усталости ног – к емкости с теплой водой добавьте три столовых ложки пищевой соды.
- Пищевой содой можно отмыть раковину – чтобы почистить раковину нужно взять только одну чашку уксуса и одну чашку соды, смешать и залить в трубу.
- Для очищения детской одежды – нужно взять половину стакана пищевой соды и добавить ее к стиральному порошку.
- Чтобы чистить щетки и гребешки – природный жир можно отчистить, если замочить их в емкости с теплой водой и 1 чайной ложкой соды.
- Чтобы серебро сверкало — приготовьте пасту из воды и пищевой соды и натрите серебро с помощью мягкой ткани, затем промойте и высушите.
- Пищевая сода поможет отполировать пол – на ведро теплой воды нужно взять половину стакана соды, этой жидкостью промойте пол. Такое средство также поможет избавиться от мелких царапин.
- Сода для очистки посудомоечной машины – добавьте в отсек посудомоечной машины ложку пищевой соды и запустите режим мойки.
- Чтобы помыть уличную мебель – пищевую соду нужно посыпать на сиденье стульев. Так вы можете их освежить и отчистить от грязи.
- Пищевая сода лишит коррозии на батареях – нужно приготовить пасту из соды, нанести ее на чистую ткань и протереть батареи.
- Почистить автомобиль – теплая вода с пищевой содой поможет отчистить машину от устаревшей грязи и дорожной пыли.
- Для удаления масляных пятен с бытовых приборов – сода сможет справиться только с небольшими пятнами. Для этого нужно растворить ее в воде, разбрызгать на поверхность приборов и протереть салфеткой.
- Чтобы микроволновка была как новая – нужно смочить губку в воде с содой и очистить все внутренние стенки прибора. Так вы избавитесь от не только грязи, но и неприятного запаха.
- Пищевой содой можно отмыть духовку – насыпьте небольшое количество пищевой соды на все поверхности вашей духовки, а затем добавьте воды. Оставьте на ночь, утром промойте.
- Для замочения детских пеленок – возьмите половину стакана соды и 8 стаканов воды, замочите на час, а затем постирайте обычным способом.
- Для мягкой очистки поверхности – пищевая сода прекрасно подходит для очистки ванны, раковины, плиты. Необходимо насыпать небольшое количество соды, затем протереть влажной губкой.
- Чтобы избавиться от сорняков – между трещинами дорожки нужно насыпать пищевую соду и подождать несколько дней. Сорняки там перестанут расти.
- Почистите кастрюли и сковородки – добавьте соды к воде и вы сможете с легкостью удалить остатки грязи и еды с поверхности. Для лучшего эффекта необходимо замочить кастрюлю или сковороду на 15 минут.
- Для очистки мебели – нужно сначала смочить губку в воде, затем в соде, а затем слегка протереть мебель. Не забудьте вытереть сухой тряпкой.
- Чтобы вымыть виниловые занавески в душе – насыпьте пищевую соду на влажную тряпку, помойте занавески, а затем высушите их.
- Пищевая сода поможет заполнить отверстия в стене – смешайте соду и зубную пасту, а затем этой смесью залатайте дыры в оштукатуренной стене.
- Как освежитель воздуха — чтобы не использовать химические вещества, добавьте к дистиллированной воде столовую ложку соды и несколько капель эфирного масла.
- Чтобы в холодильнике был приятный запах – просто поставьте открытую коробку с пищевой содой в холодильник.
- Для того чтобы освежить ковры – насыпьте небольшое количество пищевой соды на ковер, оставьте на 15 минут, затем нужно пропылесосить.
- Чтобы не было неприятного запаха из мусорных баков – просто насыпьте немного соды на дно мусорного бака, тогда неприятные запахи вам не будут донимать.
- Пищевая сода поможет освежить спортивное снаряжение – насыпьте небольшое количество вещества в сумку, где вы носите спортивную обувь и одежду.
- Чтобы освежить шкаф – насыпьте соду в небольшой контейнер и просто оставьте в шкафу, а чтобы избавиться от моли, добавьте несколько капель эфирного масла лаванды.
- Избавьтесь от неприятных запахов в туалете — одну чашку соды насыпьте в туалет, оставьте на 1 час, затем смойте.
- Чтобы освежить камин – запах неприятного копоти можно значительно уменьшить, если разместить внутри камина емкость с пищевой содой.
- Для дезодорирования деревянной доски – добавьте немного пищевой соды на поверхность доски для обработки продуктов, а через несколько минут просто смойте водой.
- Освежить кроссовки – чтобы сохранить кроссовки свежими, насыпьте внутрь несколько ложек соды, оставьте на несколько часов.
- Пищевая сода поможет освежить постель любимца – насыпьте немного соды на постель, оставьте на 15 минут, а затем вытряхните ее.
- Чтобы цветы оставались свежими – всего лишь ложка пищевой соды в весе с цветами поможет вам подольше наслаждаться их прекрасным видом.
- Для очищения продуктов от пестицидов – если вымыть овощи и фрукты в воде с пищевой содой, можете больше не бояться остатков грязи и пестицидов.
- Омлет станет пышнее – на три яйца нужно взять всего половину чайной ложки соды.
- Вкус чая будет лучше – на лет свежезаваренного чая нужно добавить щепотку соды и вы сможете наслаждаться приятным вкусом без горечи.
- Избавь от муравьев – пищевую соду нужно смешать с солью (в пропорции 1:1) и посыпать в тех местах, где завелись насекомые.
- Чтобы в жару не скисло молоко – во время кипячения добавьте к молоку (на 1 литр) 1/4 чайные ложки соды.
- Пищевая сода нужна, если пригорела еда – насыпьте в кастрюлю несколько столовых ложек вещества, долейте воду и прокипятите.
- Очистка лица от пигментных пятен и веснушек – если протирать кожу раствором из соды (на стакан воды не более 6 ложек), они станут менее заметными.
- Чтобы очистить ковры от грязи – возьмите минеральную газировку, добавьте соду и разведите, чтобы образовалась паста. Размажьте по поверхности ковра, оставьте на ночь, а затем просто пройдитесь пылесосом.
- Пищевая сода отмоет зеркала и окна – возьмите 2 столовые ложки уксуса, стакан воды и немного соды. Распылите раствор на поверхность стекла и протрите его чистой сухой салфеткой.
- Смягчитель для тканей – 1 стакан соды нужно смешать с 2 стаканами кипятка, а затем добавить еще 1 стакан уксуса. Перемешайте и смягчитель готов. На одну полную загрузку стиральной машины хватит 1/4 стакана этой смеси. Хранить его нужно закрытым.