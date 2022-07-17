Харчова сода: способи незвичного використання

Харчова сода використовується не лише для приготування смачної випічки. Цей продукт також відомий під назвою бікарбонат натрію і його можна назвати одним з найбільш екологічних способів нейтралізувати та регулювати рівень pH. ТСН.ua пропонує понад 50 способів використання вдома звичайної харчової соди.

Сода харчова вважається одним з найбільш популярних продуктів. Її використовують для випічки смачних та пишних булочок та інших десертів. Але це не єдиний варіант використання цього продукту.

Де ще можна використовувати харчову соду і як це краще робити, щоб отримати ефективний результат: