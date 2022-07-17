Харчова сода: способи незвичного використання

Харчова сода використовується не лише для приготування смачної випічки. Цей продукт також відомий під назвою бікарбонат натрію і його можна назвати одним з найбільш екологічних способів нейтралізувати та регулювати рівень pH. ТСН.ua пропонує понад 50 способів використання вдома звичайної харчової соди.
Сода харчова вважається одним з найбільш популярних продуктів. Її використовують для випічки смачних та пишних булочок та інших десертів. Але це не єдиний варіант використання цього продукту.
Де ще можна використовувати харчову соду і як це краще робити, щоб отримати ефективний результат:
- Зубна паста з содою - просто опустіть у харчову соду свою зубну пасту та почистіть зуби як звичайно. Це допоможе відбілити зуби та освіжити дихання.
- Сода замість дезодоранту - якщо вам потрібно швидко освіжити запах свого тіла, але під рукою немає інших засобів, наберіть в долоню невелику кількість харчової соди і поплескайте під руками.
- Як рідина для очищення ротової порожнини - сода чудово нейтралізує поганий запах у роті. Просто змішайте в невеликій склянці води 1 чайну ложку соди та прополощіть рот.
- Харчова сода замінить скраб - вона допомагає м'яко видалити відмерлі частинки шкіри. Змішайте воду та харчову соду (у пропорції 1 до 3) та нанесіть на обличчя або тіло круговими рухами. Потім змийте.
- Для лікування укусів комах - з соди та води потрібно зробити пасту і нанести її на місця укусів. Свербіж та почервоніння пройдуть набагато швидше.
- Харчова сода як шампунь - до неї потрібно додати трішки яблучного оцту. Такий шампунь чудово очистить шкіру голови.
- Для проведення домашніх спа-процедур - додайте у воду в ванній соду та морську сіль і ви побачите, що ваша шкіра стала м'якою та гладенькою.
- Сода вилікує від попрілостей - якщо на шкірі маленької дитини з'явилися попрілості, візьміть дві ложки соди та додайте до ванночки.
- Сода як антацид - печію і розлади шлунку легко вилікувати за допомогою звичайної соди, якщо змішати половину ложки цього продукту з половиною чашки води.
- Заспокоєння втоми ніг - до ємності з теплою водою додайте три столові ложки харчової соди.
- Харчовою содою можна відмити раковину - щоб почистити раковину потрібно взяти лише одну чашку оцту та одну чашку соди, змішати і залити в трубу.
- Для очищення дитячого одягу - потрібно взяти половину склянки харчової соди і додати її до прального порошка.
- Щоб чистити щітки та гребінці - природний жир можна відчистити, якщо замочити їх в ємності з теплою водою і 1 чайною ложкою соди.
- Щоб срібло блистіло - приготуйте пасту з води та харчової соди та натріть нею срібло за допомогою м'якої тканини, потім промийте і висушіть.
- Харчова сода допоможе відполірувати підлогу - на відро теплої води потрібно взяти половину склянки соди, цією рідиною промийте підлогу. Такий засіб також допоможе позбутися дрібних подряпин.
- Сода для очищення посудомийної машини - додайте в відсік посудомийної машини ложку харчової соди та запустіть режим миття.
- Щоб помити вуличні меблі - харчову соду потрібно посипати на сидіння стільців. Так ви зможете їх освіжити та відчистити від бруду.
- Харчова сода позбавить корозії на батареях - потрібно приготувати пасту з соди, нанести її на чисту тканину та протерти батареї.
- Почистити автомобіль - тепла вода з харчовою содою допоможе відчистити машину від застарілого бруду та дорожнього пилу.
- Для видалення масних плям з побутових приладів - сода зможе справитися лише з невеликими плямами. Для цього потрібно розчинити її у воді, розбризкати на поверхню приладів та протерти серветкою.
- Щоб мікрохвильова піч була як нова - потрібно змочити губку у воді з содою та очистити всі внутрішні стінки приладу. Так ви позбудетесь не лише бруду, але й неприємного запаху.
- Харчовою содою можна відмити духовку - насипте невелику кількість харчової соди на всі поверхні вашої духовки, а потім додайте води. Залишіть на ніч, зранку промийте.
- Для замочення дитячих пелюшок - візьміть половину склянки соди та 8 склянок води, замочіть на годину, а потім виперіть звичайним способом.
- Для м'якого очищення поверхні - харчова сода чудово підходить для очищення ванни, раковини, плити. Потрібно насипати невелику кількість соди, потім протерти вологою губкою.
- Щоб позбутися бур'янів - між тріщинами доріжки потрібно насипати харчову соду і зачекати кілька днів. Бур'яни там перестануть рости.
- Почистити каструлі і сковорідки - додайте соди до води і ви зможете з легкістю видалити залишки бруду та їжі з поверхні. Для кращого ефекту потрібно замочити каструлю чи сковорідку на 15 хвилин.
- Для очищення меблів - потрібно спочатку змочити губку у воді, потім в соді, а тоді злегка протерти меблі. Не забудьте витерти сухою ганчіркою.
- Щоб вимити вінілові занавіски в душі - насипте харчової соди на вологу ганчірку, помийте занавіски, а тоді висушіть їх.
- Харчова сода допоможе заповнити отвори в стіні - змішайте соду та зубну пасту, а потім цією сумішю залатайте дірки в оштукатуреній стіні.
- Як освіжувач повітря - щоб не використовувати хімічні речовини додайте до дистильованої води столову ложку соди та кілька крапель ефірної олії.
- Щоб в холодильнику був приємний запах - просто поставте відкриту коробку з харчовою содою у холодильник.
- Для того, щоб освіжити килими - насипте невелику кількість харчової соди на килим, залишіть на 15 хвилин, потім потрібно пропилесосити.
- Щоб не було неприємного запаху зі сміттєвих баків - просто насипте трішки соди на дно сміттєвого бака, тоді неприємні запахи вам не будуть надошкуляти.
- Харчова сода допоможе освіжити спортивне спорядження - насипте невелику кількість речовини в сумку, де ви носите спортивне взуття та одяг.
- Щоб освіжити шафу - насипте соду в невеликий контейнер і просто залишіть в шафі, а щоб позбутися молі, додайте кілька крапель ефірної олії лаванди.
- Позбудьтеся неприємних запахів в туалеті - одну чашку соди насипте в туалет, залишіть на 1 годину, потім змийте.
- Щоб освіжити камін - запах неприємної кіптяви можна значно зменшити, якщо розмістити всередині каміну ємність з харчовою содою.
- Для дезодорування дерев'яної дошки - додайте трішки харчової соди на поверхню дошки для оброблення продуктів, а через кілька хвилин просто змийте водою.
- Освіжити кросівки - щоб зберегти кросівки свіжими, насипте всередину кілька ложок соди, залишіть на кілька годин.
- Харчова сода допоможе освіжити постіль улюбленця - насипте трішки соди на постіль, залишіть на 15 хвилин, а потім витрусіть її.
- Щоб квіти залишалися свіжими - всього лише ложка харчової соди у вазі з квітами допоможе вам довше насолоджуватися їхнім прекрасним виглядом.
- Для очищення продуктів від пестицидів - якщо вимити овочі та фрукти у воді з харчовою содою, можете більше не боятися залишків бруду та пестицидів.
- Омлет стане пишнішим - на три яйця потрібно взяти всього половину чайної ложки соди.
- Смак чаю буде кращим - на літ свіжозавареного чаю потрібно додати дрібку соди і ви зможете насолоджуватися приємним смаком без гіркоти.
- Позбавить від мурах - харчову соду потрібно змішати з сіллю (у пропорції 1:1) і посипати в тих місцях, де завелися комахи.
- Щоб в спеку не скисало молоко - під час кип'ятіння додайте до молока (на 1 літр) 1/4 чайні ложки соди.
- Харчова сода потрібна, якщо пригоріла їжа - насипте в каструлю кілька столових ложок речовини, долийте воду і прокип'ятіть.
- Очищення обличчя від пігментних плям та веснянок - якщо протирати шкіру розчином із соди (на склянку води не більше 6 ложок), вони стануть менш помітними.
- Щоб очистити килими від бруду - візьміть мінеральну газовану воду, додайте соду і розведіть, щоб утворилася паста. Розмастіть по поверхні килима, залишіть на ніч, а потім просто пройдіться пилесосом.
- Харчова сода відмиє дзеркала і вікна - візьміть 2 столові ложки оцту, склянку води та трішки соди. Розпиліть розчин на поверхню скла і протріть його чистою сухою серветкою.
- Пом'якшувач для тканин - 1 склянку соди потрібно змішати з 2 склянками окропу, а потім додати ще 1 склянку оцту. Перемішайте і пом'якшувач готовий. На одне повне завантаження пральної машини вистачить 1/4 склянки цієї суміші. Зберігати її потрібно закритою.