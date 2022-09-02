Почему осенью нужно закапывать бархатцы в грунт

Если вы хотите вырастить овощи, которые будут радовать своим урожаем, без хороших удобрений не обойтись. Большинство подкормок можно изготовить своими руками. Например, полезными на огороде могут быть бархатцы. Читайте, как их использовать в материале ТСН.ua.

Бархатцы часто используются на огороде, как защита от вредителей и некоторых болезней. А еще они – отличные сидераты. Они насыщают почву питательными веществами, улучшают плодородие земли и увеличивают урожай.

Но опытные огородники знают еще одну хитрость. Осенью они закапывают ароматные цветы в почву. Так бархатцы помогают бороться с почвенными вредителями.

Бархатцы отличаются довольно резким и сильным запахом. Он отпугивает грызунов и насекомых. Поэтому растение можно с пользой использовать для защиты своего огорода.

Идеальными защитниками бархатцы могут стать для перца, роз, томатов, лука, моркови и многих других культур.

Как использовать бархатцы на огороде с пользой

Если вы собираетесь закопать бархатцы осенью в почву, чтобы обогатить его и защитить от вредителей, стоит обратить внимание на несколько важных советов.

Прежде всего, растения предварительно измельчают, а затем разбрасывают по всему участку огорода. Затем их перекапывают вместе с полезными сидератами.