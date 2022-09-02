Чому восени потрібно закопувати чорнобривці в ґрунт

Якщо ви хочете виростити городину, яка буде радувати своїм врожаєм, без хороших добрив не обійтися. Більшість підживлень можна виготовити своїми руками. Наприклад, корисними на городі можуть бути чорнобривці. Читайте як їх використовувати в матеріалі ТСН.ua.

Чорнобривці часто використовуються на городі, як захист від шкідників та деяких хвороб. А ще вони - чудові сидерати. Вони насищають ґрунт поживними речовинами, покращують родючість землі та зібльшують врожай.

Але досвідчені городники знають ще одну хитрість. Восени вони закопують пахучі квіти в ґрунт. Так чорнобривці допомагають боротися з ґрунтовими шкідниками.

Чорнобривці відрізняються досить різким та сильним запахом. Він відлякує гризунів та комах. А тому рослину можна з користю використовувати для захисту свого городу.

Ідеальними захисниками чорнобривці можуть стати для перцю, троянд, томатів, цибулі, моркви та багатьох інших культур.

Як використовувати чорнобривці на городі з користю

Якщо ви збираєтесь також закопати чорнобривці восени в ґрунт, щоб збагатити його та захистити від шкідників, варто звернути увагу на кілька важливих порад.

Насамперед, рослини попередньо подрібнюють, а потім розкидають по всій ділянці городу. Потім їх перекопують разом з корисними сидератами.