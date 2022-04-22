Пограничники получили новую партию помощи от ОО «Techia Foundation»

Сотрудники Государственной пограничной службы получили партию необходимых средств и техники от общественной организации «Techia Foundation».

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

В ГПСУ отметили, что такая помощь будет способствовать победе Украины над российским агрессором.

«Пограничники благодарны за помощь ОО «Techia Foundation» и ее руководителю Олегу Кроту. Приобретенные и поставленные вещи очень важны для выполнения задач военнослужащими в районах, где ведутся боевые действия, и сохранения жизни защитников», - говорится в сообщении.

Как рассказали в ГПСУ, после полномасштабного вторжения россии «Techia Foundation» собирают запросы защитников Украины и организуют доставку помощи в необходимые точки.

«Различные порталы признают организацию среди подтвержденных фондов, занимающихся пожертвованиями для Украины во время войны. Спасибо всем за помощь!», - написали в Государственной пограничной службе.