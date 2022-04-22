Прикордонники отримали нову партію допомоги від ГО «Techiia Foundation»

Співробітники Державної прикордонної служби отримали партію необхідних засобів та техніки від громадської організації «Techiia Foundation».

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У ДПСУ наголосили на тому, що така допомога сприятиме перемозі України над російським агресором.

«Прикордонники вдячні за допомогу ГО «Techiia Foundation» і її керівнику Олегу Кроту. Придбані та поставлені речі дуже важливі для виконання завдань військовослужбовцями в районах, де ведуться бойові дії, та збереження життя захисників», - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у ДПСУ, після повномасштабного вторгнення росії «Techiia Foundation» збирають запити захисників України та організовують доставку допомоги в необхідні точки.

«Різні портали визнають організацію серед підтверджених фондів, які займаються пожертвами для України під час війни. Дякуємо всім за допомогу!», - написали у Державній прикордонній службі.