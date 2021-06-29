"Последний срок": Смелянский сообщил, сколько еще будет возглавлять "Укрпочту"

Смелянский заявил, что СЕО, как и футбольных тренеров, могут изменить в любой день.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что продолжит возглавлять компанию до 30 июня 2023 года.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

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В то же время, Смелянский уточнил, что это будет его последний срок на посту СЕО государственной компании. И, по его словам, у него и команды много планов, но есть "всего 2 года, чтобы все успеть".

Также он добавил, что в этом случае принималось решение о продлении действующего контракта и отметил, что в таком случае конкурс "не нужен".

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единодушной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным Советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года. СЕО, как и футбольных тренеров, могут поменять в любой день. Но я рад, что сегодня было принято именно такое решение. Мы подошли очень близко к желаемой цели, но еще не смогли провести таких реформ, чтобы их нельзя было откатить назад. У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и только 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да, последний", — заявил Смелянский.

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По словам Смелянского, неопределенность с руководством "Укрпочты" стоила компании "очень дорого" и теперь нужно "быстро все исправить, догоняя проекты, возвращая клиентов, партнеров, подрядчиков и усиливая команду".

"Спасибо клиентам и партнерам, которые продолжали верить в нас, наращивая объемы, открывая кредитные линии и планируя дальнейшее развитие. Мы обязательно оправдаем Ваше доверие и дадим достойную альтернативу конкурентам", — добавил он.

Напомним, ПАО "Укрпочта" в 2020 году получила 9,2 миллиарда гривен чистого дохода. Это на 1 млрд больше, чем чистый доход 2019 года. А вот прибыль компании сократилась с 600 млн грн до 184,5 млн грн.

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