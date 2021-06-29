"Останній термін": Смілянський повідомив, скільки ще буде очолювати "Укрпошту"

Смілянський заявив, що СЕО, як і футбольних тренерів, можуть змінити в будь-який день.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що продовжить очолювати компанію до 30 червня 2023 року.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

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Водночас, Смілянський уточнив, що це буде його останній термін на посаді СЕО державної компанії. І, за його словами, у нього і команди багато планів, але є "лише 2 роки, щоб все встигнути".

Також він додав, що в цьому випадку ухвалювалося рішення про продовження чинного контракту і зазначив, що в такому випадку конкурс "не потрібен".

"Я хочу вам сьогодні повідомити, що після одностайної підтримки моєї кандидатури Наглядовою Радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року. СЕО, як і футбольних тренерів, можуть поміняти в будь-який день. Але я радий, що сьогодні було ухвалено саме таке рішення. Ми підійшли дуже близько до бажаної мети, але ще не змогли провести таких реформ, щоб їх не можна було відкотити назад. У мене і команди багато планів (про них напишу 1 липня) і лише 2 роки, щоб все встигнути, адже це мій останній термін на цій посаді. Так, останній", - заявив Смілянський.

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За словами Смілянського, невизначеність з керівництвом "Укрпошти" коштувала компанії "дуже дорого" і тепер потрібно "швидко все виправляти, наздоганяючи проєкти, повертаючи клієнтів, партнерів, підрядників і посилюючи команду".

"Спасибі клієнтам і партнерам, що продовжували вірити в нас, нарощуючи обсяги, відкриваючи кредитні лінії і плануючи подальший розвиток. Ми обов'язково виправдаємо Вашу довіру і дамо гідну альтернативу конкурентам", - додав він.

Нагадаємо, ПАТ "Укрпошта" у 2020 році отримала 9,2 мільярда гривень чистого доходу. Це на 1 млрд більше, ніж чистий дохід 2019 року. А ось прибуток компанії скоротився з 600 млн грн до 184,5 млн грн.

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