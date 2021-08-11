В Украине продлевают карантин

Решение приняли из-за роста количества случаев COVI-19.

В Украине продлили адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Текущая эпидемическая ситуация полностью контролируется, но к сожалению специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции роста количества госпитализаций тяжелых больных. Поэтому, учитывая текущую ситуацию, правительство сегодня принимает постановление, которым продолжает режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин до 1 октября 2021 года", — заявил Шмыгаль.

Напомним, как сообщалось, все регионы Украины по состоянию на 9 июня перешли в "зеленой" зоне карантина. За два дня до этого, 7 июня, Кабинет министров ослабил карантин в Украине: сняли ограничения по работе заведений. В частности, кафе, рестораны, другие питания смогут работать без временных ограничений, а также разрешено проведение банкетов, корпоративов, мастер-классе, публичных событий и тому подобное.

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