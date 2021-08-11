Морское дно на побережье Одессы усеяно "ртутными шариками": видео

Эколог пояснил, что это может быть.

Почти все дно моря за волнорезом в Одессе усеяно мутными и подвижными, как ртуть шариками.

Об этом сообщает эколог Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

Во время исследования морского дна выяснилось, что в Одессе очень мутная зеленая вода с характерным болотным запахом.

"За волнорезами можно заметить несколько видов медуз: корнерот, аурелия и гребневики. Также там появилось немало коконов с яйцами полихеты (многощетинковых червей). Внешне они очень напоминают ртуть.Такие черви не вредят экологии моря. Они являются кормом для многих видов черноморских рыб", — сказал эколог.

Напомним, Черное море "зацвело" в Одессе после длительных дождей. Вода окрасилась в оливковый оттенок. Частые дожди и жара "обогатили" водоемы питательными веществами, и они начали активно размножаться. В частности, активизировались солено-водные цианобактерии.

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