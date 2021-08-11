В Беларуси за участие в протестах осудили чемпиона мира по кикбоксингу

В Беларуси за участие в протестах осудили чемпиона мира по кикбоксингу

Ему инкриминируют сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста в августе прошлого года.

В Беларуси осудили чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина за участие в протестах против результатов президентских выборов в августе прошлого года.

Об этом со ссылкой на правозащитный центр "Весна" сообщает издание Zerkalo.

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Кудин получил 2,5 года колонии. К слову, прокурор просил на год больше. Белорусу инкриминируют сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020.

В свою очередь, его защитник отмечал, что спортсмен "защищал свое конституционное право на жизнь и здоровье". Кроме того, до этого он получил несколько ударов дубинками. К слову, Кудин не только извинился после содеянного, но и компенсировал ущерб потерпевшим.

"Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я сожалею о нанесены телесные повреждения. Жалею я и о том, что высмеял их в интервью. Ведь они просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь ", — подчеркнул спортсмен накануне заседания суда.

Как сообщалось, массовые протесты в разных городах Беларуси начались год назад — вечером 9 августа. Бить и арестовывать людей ОМОН начал сразу. Только за первые дни силовики схватили несколько тысяч митингующих. В следственных изоляторах к ним применяли пытки. За год режим Лукашенко через экстремизм и терроризм открыл против своих мирных граждан более 4,5 тыс. Уголовных дел. Сейчас точной цифры о том, сколько белорусов бежали из страны, нет. Впрочем, за рубежом сейчас находятся едва ли не все политические оппоненты Лукашенко, которым в разное время удалось избежать ареста. Сейчас в тюрьмах страны находятся шесть сотен людей, которых мир признает политзаключенными.

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