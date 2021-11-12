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Представлен новый глава ГСЧС: кто им стал

Представлен новый глава ГСЧС: кто им стал

МВД

До него ведомством 6,5 лет руководил Чечеткин.

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Сергея Крука, который до этого возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба МВД.

Денис Монастырский поблагодарил Николая Чечоткина, которого правительство уволило с должности 10 ноября, за плодотворное сотрудничество и отметил, что в течение 6,5 лет его работы в сфере ГСЧС было сделано очень много полезных и нужных изменений. По словам министра внутренних дел, бывший глава ГСЧС возглавил ведомство в непростой 2015 год.

Глава МВД также выразил уверенность, что и при новом руководителе курс на реформы и положительные изменения в ведомстве будет сохранен. По его словам, территориальное подразделение ГСЧС Ровенщины было одним из лучших в системе, а опыт Сергея Крука, занимавшего должность руководителя 7 лет, позволит организовать работу на столь высоком уровне и в других областях.

"Я бы хотел видеть больше акцента именно на профилактике. Мы имеем сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это – уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, однако я думаю, что в наших силах его сократить. Этому нужны и новые подходы, и новое видение, а также и новое финансирование для Службы", — сказал Денис Монастырский.

В свою очередь Сергей Крук поблагодарил руководство МВД и государства за доверие и возможность координировать деятельность одной из самых мощных и рейтинговых Служб Украины.

Что известно о Сергее Круке

Сергей Крук – генерал-майор службы гражданской защиты. Он родился 7 августа 1977 года в г. Ровно. В 1999 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, в 2008 – Киевский национальный университет внутренних дел. Имеет ученое звание доктора наук государственного управления.

С октября 2014 года возглавлял Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области.

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