Представлен новый глава ГСЧС: кто им стал

До него ведомством 6,5 лет руководил Чечеткин.

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Сергея Крука, который до этого возглавлял Главное управление ГСЧС в Ровенской области.

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Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба МВД.

Денис Монастырский поблагодарил Николая Чечоткина, которого правительство уволило с должности 10 ноября, за плодотворное сотрудничество и отметил, что в течение 6,5 лет его работы в сфере ГСЧС было сделано очень много полезных и нужных изменений. По словам министра внутренних дел, бывший глава ГСЧС возглавил ведомство в непростой 2015 год.

Глава МВД также выразил уверенность, что и при новом руководителе курс на реформы и положительные изменения в ведомстве будет сохранен. По его словам, территориальное подразделение ГСЧС Ровенщины было одним из лучших в системе, а опыт Сергея Крука, занимавшего должность руководителя 7 лет, позволит организовать работу на столь высоком уровне и в других областях.

"Я бы хотел видеть больше акцента именно на профилактике. Мы имеем сегодня цель, с которой я пришел на должность министра, это – уменьшение смертности от чрезвычайных ситуаций. Этот показатель очень высок, однако я думаю, что в наших силах его сократить. Этому нужны и новые подходы, и новое видение, а также и новое финансирование для Службы", — сказал Денис Монастырский.

В свою очередь Сергей Крук поблагодарил руководство МВД и государства за доверие и возможность координировать деятельность одной из самых мощных и рейтинговых Служб Украины.

Что известно о Сергее Круке

Сергей Крук – генерал-майор службы гражданской защиты. Он родился 7 августа 1977 года в г. Ровно. В 1999 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, в 2008 – Киевский национальный университет внутренних дел. Имеет ученое звание доктора наук государственного управления.

С октября 2014 года возглавлял Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области.

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