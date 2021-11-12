Представлено нового очільника ДСНС: хто ним став

До нього відомством 6,5 років керував Чечоткін.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Сергія Крука, який до цього очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.

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Про це 12 листопада повідомила пресслужба МВС.

Денис Монастирський подякував Миколі Чечоткіну, якого уряд звільнив з посади 10 листопада, за плідну співпрацю та відзначив, що упродовж 6,5 років його роботи у сфері ДСНС було зроблено дуже багато корисних та потрібних змін. За словами міністра внутрішніх справ, колишній голова ДСНС очолив відомство у непростий 2015 рік.

Очільник МВС також висловив упевненість, що й при новому керівникові курс на реформи та позитивні зміни у відомстві буде збережено. За його словами, територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним з найкращих в системі, а досвід Сергія Крука, який займав посаду керівника 7 років, дозволить організувати роботу на такому високому рівні й в інших областях.

"Я би хотів бачити більше акценту саме на профілактиці. Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для Служби", - сказав Денис Монастирський.

У свою чергу, Сергій Крук подякував керівництву МВС та держави за довіру і можливість координувати діяльність однієї з найпотужніших і найрейтинговіших Служб України.

Що відомо про Сергія Крука

Сергій Крук - генерал-майор служби цивільного захисту. Він народився 7 серпня 1977 року в м. Рівне. У 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, у 2008 - Київський національний університет внутрішніх справ. Має вчене звання доктора наук з державного управління.

Від жовтня 2014 року очолював Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

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