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Представлено нового очільника ДСНС: хто ним став

Представлено нового очільника ДСНС: хто ним став

МВС

До нього відомством 6,5 років керував Чечоткін.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Сергія Крука, який до цього очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Про це 12 листопада повідомила пресслужба МВС.

Денис Монастирський подякував Миколі Чечоткіну, якого уряд звільнив з посади 10 листопада, за плідну співпрацю та відзначив, що упродовж 6,5 років його роботи у сфері ДСНС було зроблено дуже багато корисних та потрібних змін. За словами міністра внутрішніх справ, колишній голова ДСНС очолив відомство у непростий 2015 рік.

Очільник МВС також висловив упевненість, що й при новому керівникові курс на реформи та позитивні зміни у відомстві буде збережено. За його словами, територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним з найкращих в системі, а досвід Сергія Крука, який займав посаду керівника 7 років, дозволить організувати роботу на такому високому рівні й в інших областях.

"Я би хотів бачити більше акценту саме на профілактиці. Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для Служби", - сказав Денис Монастирський.

У свою чергу, Сергій Крук подякував керівництву МВС та держави за довіру і можливість координувати діяльність однієї з найпотужніших і найрейтинговіших Служб України.

Що відомо про Сергія Крука

Сергій Крук - генерал-майор служби цивільного захисту. Він народився 7 серпня 1977 року в м. Рівне. У 1999 році закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, у 2008 - Київський національний університет внутрішніх справ. Має вчене звання доктора наук з державного управління.

Від жовтня 2014 року очолював Головне управління ДСНС України у Рівненській області.

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