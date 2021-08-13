Штамм "Дельта" достался еще одной области Украины

Вариант "Дельта" обнаружили в Сумской области.

В Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".

Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета во время брифинга в пятницу, 13 августа.

"Нам поступили тест системы на выявление штамма" Дельта ". Поэтому можно сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", — сказала она.

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