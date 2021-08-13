Штамм "Дельта" достался еще одной области Украины

Вариант "Дельта" обнаружили в Сумской области.
В Сумской области зарегистрировали новый штамм коронавируса "Дельта".
Об этом заявила заместитель начальника департамента здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета во время брифинга в пятницу, 13 августа.
"Нам поступили тест системы на выявление штамма" Дельта ". Поэтому можно сказать, что вариант "Дельта" обнаружили и в нашей области", — сказала она.
Напомним:
- В Тернопольской области штамм "Дельта" обнаружили у 9-месячного ребенка.
- В Украине зарегистрировали 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".