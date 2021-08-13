В Одесской области девять человек на сломанном катамаране унесло в море

На спасение отправили поисково-спасательный катер.
В Одесской области в результате поломки парусного катамарана отдыхающих начало относить в открытое море.
Об этом сообщили на странице Морской поисково-спасательной службы в Facebook.
На борту катамарана находились шесть взрослых и трое детей. Из-за сломанной мачты они потеряли управление и не могли самостоятельно добраться до берега.
Уже через час компанию отдыхающих спасли, а катамаран отбуксировали к берегу.
Фото: Facebook\Казенное предприятие "Морская поисково-спасательная Служба"
Напомним, что в курортном городе Геническ Херсонской области смертельно травмировался 20-летний парень из Днепра. Он прыгнул в море с катамарана и сломал шею.