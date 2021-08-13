В Одесской области девять человек на сломанном катамаране унесло в море

В Одесской области девять человек на сломанном катамаране унесло в море

На спасение отправили поисково-спасательный катер.

В Одесской области в результате поломки парусного катамарана отдыхающих начало относить в открытое море.

Об этом сообщили на странице Морской поисково-спасательной службы в Facebook.

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На борту катамарана находились шесть взрослых и трое детей. Из-за сломанной мачты они потеряли управление и не могли самостоятельно добраться до берега.

Уже через час компанию отдыхающих спасли, а катамаран отбуксировали к берегу.

Фото: Facebook\Казенное предприятие "Морская поисково-спасательная Служба"

Напомним, что в курортном городе Геническ Херсонской области смертельно травмировался 20-летний парень из Днепра. Он прыгнул в море с катамарана и сломал шею.

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