Ольга Сумская показала себя с мужем в образе вампиров

Артистка поделилась архивным снимком.
Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк, которого артистка недавно поздравляла с днем рождения, удивили поклонников.
В сторис на своей странице в Instagram звезда запостила архивную фотографию, на которой она показалась вместе со своим любимым в образе вампиров.
На фото Ольга стоит одетая в черное платье с длинными рукавами, на шее у нее красуется большой золотистый крест, а на среднем пальце — массивное кольцо. Волосы актрисы собраны в растрепанный пучок. Также Сумская, для того чтобы быть более похожей на вампира, сделала соответствующий макияж: бледное лицо и черные тени на веках.
Виталий Борисюк на фотографии предстает в красном пиджаке. На шее у актера красуется чокер. Кроме этого, у мужчины, как и у Ольги, накрашенные веки черными тенями.
Напомним, Ольга Сумская и раньше делилась архивными фотографиями. Недавно актриса показала себя обнаженной и беременной в 35 лет.