Ольга Сумская показала себя с мужем в образе вампиров

Артистка поделилась архивным снимком.

Украинская актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк, которого артистка недавно поздравляла с днем рождения, удивили поклонников.

В сторис на своей странице в Instagram звезда запостила архивную фотографию, на которой она показалась вместе со своим любимым в образе вампиров.

Ольга Сумская с мужем в образе вампиров / instagram.com/olgasumska

На фото Ольга стоит одетая в черное платье с длинными рукавами, на шее у нее красуется большой золотистый крест, а на среднем пальце — массивное кольцо. Волосы актрисы собраны в растрепанный пучок. Также Сумская, для того чтобы быть более похожей на вампира, сделала соответствующий макияж: бледное лицо и черные тени на веках.

Виталий Борисюк на фотографии предстает в красном пиджаке. На шее у актера красуется чокер. Кроме этого, у мужчины, как и у Ольги, накрашенные веки черными тенями.

Напомним, Ольга Сумская и раньше делилась архивными фотографиями. Недавно актриса показала себя обнаженной и беременной в 35 лет.

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