СМИ: В Бугском лимане – экологическая катастрофа из-за токсичных отходов НГЗ

В Бугском лимане исчезло большинство видов рыб, а вода в колодцах прибрежных населенных пунктах стала непригодной для питья.

Об этом говорится в репортаже «Вестей» из окрестностей шламохранилища Николаевского глиноземного завода, в котором хранятся отходы производства – красный шлам.

По рассказам местных жителей, Бугский лиман стал непригоден даже для того, чтобы купаться: после пребывания в воде у людей появляются ожоги либо сыпь. Причиной они называют нахождение рядом с лиманом хранилища красного шлама. «Когда у нас ветер, то идет целый столб красной пыли, который накрывает и речку, и берега», – рассказал житель села Козырка Николаевской области.

Издание приводит результаты экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, которая выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружено: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов (в первую очередь, кальция, цинка, фосфора, железа и купруму).

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода, требуя возместить больше 9,2 млрд гривен морального ущерба за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск «Стоп Шлам» правомерным и присудил жителям Николаева 9,21 млрд гривен в качестве компенсации. В сентябре предстоит рассмотрение апелляции, которую подал НГЗ.

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

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