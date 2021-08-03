"Танцы со звездами": участником шоу стал известный певец

На паркет шоу выйдет фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай,

Продолжается #танціззіркамиchallenge — традиционный звездный челлендж, в котором участники нового сезона шоу "Танцы со звездами" бросают друг другу вызов с приглашением на танцевальный паркет шоу.

пресс-служба канала "1+1"

Несколько дней назад актер Константин Войтенко подтвердил свое участие в проекте и бросил вызов фронтмену группы KADNAY Дмитрию Каднаю. Сегодня певец также принял челлендж, опубликовав на своей странице в соцсетях юмористическое видео в стиле болливудских фильмов, в котором он спасает телефон с сообщением о вызове от утопления в реке.

"Я обожаю танцевать и счастлив, что стал новым участником "Танцев со звездами". Чаще всего движения моего тела непрофессиональные и продиктованы чувством музыки и внутренним желанием через тело передавать эмоции. Удастся ли их вместить в конкретные рамки и правила бального танца? Сложно, но возможно. Я заряжен. Увидимся на паркете", — комментирует свое участие Дмитрий Каднай.

Дмитрий передал челлендж певице Евгении Власовой, которая феерично вернулась на сцену в прошлом сезоне шоу "Голос страны". Примет ли она челлендж и станет новой участницей шоу "Танцы со звездами", станет известно уже скоро.

Напомним, #танціззіркамиchallenge уже приняли такие звезды: певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко. Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

Напомним, победителями прошлого года стали две пары Санта Димопулос и Макс Леонов и Юлия Санина с Дмитрием Жуком.

Отметим, стала известна дата долгожданной премьеры. Зрители увидят первый прямой эфир "Танцев со звездами" уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1 + 1.

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