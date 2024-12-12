Средство для мытья посуды своими руками: три простых рецепта без химии

В магазинах для мытья посуды очень много химических веществ, которые негативно влияют на внешний вид кожи и здоровья человека. Поэтому лучше сделать средство для мытья посуды своими руками. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Вода и горчица

Налейте в глубокую миску 1 литр горячей воды и добавьте в нее 2 столовые ложки горчичного порошка. Перемешайте так, чтобы не осталось комочков от порошка. Вы должны получить довольно густую пену, которая отлично отмывает грязную посуду.

А еще горчичная вода отлично справляется с жиром. Ее даже можно заливать в посудомоечную машину вместо порошка.

Хозяйственное мыло и глицерин

Возьмите 0,5 литра горячей воды, 1 столовую ложку разведенного спирта (подойдет водка), 4 столовые ложки глицерина и 25 г хозяйственного мыла. Хозяйственное мыло нужно натереть на мелкую терку, залить небольшим количеством воды и поставить на водяную баню, чтобы оно растопилось. Время от времени не забывайте помешивать смесь, а в конце – слейте воду.

Дайте мылу остыть, а затем добавьте глицерин и разведенный спирт. Перемешайте, чтобы образовалась однородная масса. В процесе образуется пена, ее нужно аккуратно собрать. Жидкость перелейте в бутылочку с дозатором и дайте настояться ей несколько часов.

У вас должно получиться средство в виде геля, который справится с загрязнением быстро и без проблем.

Сода и перекись водорода

Вам понадобится стакан горячей воды, 0,5 столовой ложки перекиси водорода и 0,5 столовой ложки пищевой соды. В стакане воды полностью растворите соду, добавьте перекись водорода и тщательно перемешайте. После этого можно перелить жидкость в бутылочку с дозатором и использовать в качестве моющего средства.