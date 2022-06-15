Засіб для миття посуду своїми руками: три простих рецепти без хімії

В магазинних засобах для миття посуду дуже багато хімічних речовин, які негативно впливають на зовнішній вигляд шкіри та здоров'я людини. А тому краще зробити засіб для миття посуду своїми руками. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Вода та гірчиця

Налийте в глибоку миску 1 літр гарячої води та додайте до неї 2 столові ложки гірчичного порошку. Перемішайте так, щоб не залишилося грудочок від порошку. Ви повинні отримати досить густу піну, яка чудово відмиває брудний посуд.

А ще гірчична вода чудово справляється з жиром. Її навіть можна заливати в посудомийну машину замість порошку.

Господарське мило та гліцерин

Візьміть 0,5 літрів гарячої води, 1 столову ложку розведеного спирту (підійде горілка), 4 столові ложки гліцерину та 25 г господарського мила. Господарське мило потрібно натерти на дрібну тертушку, залити невеликою кількістю води та поставити на водяну баню, щоб воно розтопилося. Час від часу не забувайте помішувати суміш, а в кінці - злийте воду.

Дайте милу охолонути, а після цього додайте гліцерин та розведений спирт. Перемішайте, щоб утворилася однорідна маса. В поцесі утвориться піна, її потрібно акуратно зібрати. Рідину перелийте в пляшечку з дозатором та дайте їй настоятися кілька годин.

У вас повиннен вийти засіб у вигляді гелю, який справиться з забрудненням швидко і без проблем.

Сода і перекис водню

Вам знадобиться склянка гарячої води, 0,5 столової ложки перекису водню та 0,5 столової ложки харчової соди. В склянці води повністю розчиніть соду, додайте перекис водню та ретельно перемішайте. Після цього можна перелити рідину у пляшечку з дозатором і використовувати як миючий засіб.