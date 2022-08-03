ТЕТ и 1+1 объединяют силы: где смотреть лучшие программы страны

Телеканалы ТЕТ и 1+1 объединят программные силы: теперь зрители смогут смотреть самые большие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с любимыми продуктами 1+1 стартует уже 8 августа.

«Сейчас мы на ТЕТ помогаем поддерживать нравственный и боевой дух, наделяем оптимизмом. Зритель приходит к нам, чтобы расслабиться, отдохнуть и подзарядиться хорошим настроением и надеждой на лучшее будущее. А теперь сможет смотреть любимые и лучшие шоу телеканала 1+1 на ТЕТ», — объяснила генеральная продюсер телеканала ТЕТ Оксана Петришин.

В тяжелое время украинцы нуждаются в поддержке и возможности отвлекаться от новостей на любимый контент. 1+1 принимает участие в телемарафоне «Единые новости», вместе с тем группа 1+1 media не может оставить зрителей без любимых программ — в осеннем сезоне на ТЕТ украинцы увидят большие шоу и любимые сериальные премьеры 1+1, а уже с 8 августа в эфире покажут инфотейнмент шоу «Жизнь известных людей», и с 15 августа – «Мир наизнанку», проект о путешествиях в самые экзотические страны мира.

«1+1 имеет сверхважную миссию в информировании украинцев 24/7 — телемарафон «Единые новости» является главным источником событий, происходящих сейчас в стране и на фронте. Но мы понимаем, что в наших зрителях нуждается и контент другого формата: именно поэтому проекты 1+1 будут радовать украинцев в эфире ТЕТ», — рассказал Максим Кривицкий, руководитель «Телевизионного бизнеса» 1+1 media, генеральный продюсер 1+1.

Напомним, ранее утреннее шоу «Сніданок з 1+1» также перешло и будет выходить на ТЕТ в 7:00 в будни и в 8:00 на выходных.

В скором времени ТЕТ сообщит, какие именно программы 1+1 дополнят сетку телеканала.