ТЕТ і 1+1 обʼєднують сили: де дивитися найкращі програми країни

Телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднають програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни на одному майданчику. Новий сезон на ТЕТ з найулюбленішими продуктами 1+1 стартує вже 8 серпня.

«Зараз ми на ТЕТ допомагаємо підтримувати моральний і бойовий дух, наділяємо оптимізмом. Глядач приходить до нас, аби розслабитися, відпочити та підзарядитися хорошим настроєм і надією на краще майбутнє. А відтепер зможе дивитися улюблені та найкращі шоу телеканалу 1+1 на ТЕТ», — пояснила генеральна продюсерка телеканалу ТЕТ Оксана Петришин.

У надважкий час українці потребують підтримки та можливості відволікатися від новин на улюблений контент. 1+1 бере участь у телемарафоні «Єдині новини», разом з тим група 1+1 media не може залишити глядачів без улюблених програм — в осінньому сезоні на ТЕТ українці побачать великі шоу та улюблені серіальні прем’єри 1+1, а вже з 8 серпня в ефірі покажуть інфотейнмент шоу «Життя відомих людей», та з 15 серпня — «Світ навиворіт», проєкт про подорожі до найекзотичніших країн світу.

«1+1 має надважливу місію в інформуванні українців 24/7 — телемарафон “Єдині новини” є головним джерелом подій, що зараз відбуваються у країні та на фронті. Але ми розуміємо, що наші глядачі потребують й контент іншого формату: саме тому проєкти 1+1 радуватимуть українців в ефірі ТЕТ», — розповів Максим Кривицький, керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media, генеральний продюсер 1+1.

Нагадаємо, раніше ранкове шоу «Сніданок з 1+1» також перейшло та надалі виходитиме на ТЕТ о 7:00 у будні та о 8:00 на вихідних.

Незабаром ТЕТ повідомить, які саме програми 1+1 доповнять сітку телеканалу.